سعر طن الحديد في مصر اليوم الخميس 15-2-2024

استقر سعر طن الحديد اليوم الخميس 15-2-2024 في المصانع والشركات، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره التي تتغير يوميا.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وحسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء التي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري اليوم الخميس 54 ألفا و348 جنيها للطن الواحد، وهو «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 56 ألفا و366 جنيها للطن الواحد، وهو «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

انخفض سعر الأسمنت اليوم الخميس وسجل 2461 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاء متوسط أسعار الحديد اليوم الخميس على المستوى العالمي كما يلي.

- سعر طن البليت اليوم: 250 دولارا.

- سعر طن حديد التسليح اليوم: 546 دولارا.

- سعر طن الحديد الخام اليوم: 128 دولارا.