يُعد الحديد أحد أبرز السلع الأساسية في مواد البناء، التي يتابع أسعارها بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين؛ للتعرف على مستجداتها التي تتغير يوميًا، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 16-2-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة في مصر

وحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، بشأن آخر تحديث أسعار مواد البناء، جاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 54973 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 56775 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة 2482 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية متوسط أسعار الحديد اليوم الجمعة عالميًا، وجاءت أسعاره كالآتي:

- سعر البليت: 250 دولارًا للطن الواحد.

- سعر حديد التسليح: 546 دولارًا للطن الواحد.

- سعر الحديد الخام: 128 دولارًا للطن الواحد.