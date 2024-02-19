انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين 18-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 18-2-2024 انخفاضا سعريا كبيرا في سعر طن حديد عز بالأسواق اليوم، وذلك بحسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر الطن لحديد عز ما قيمته 55 ألفا و432 جنيها تسليم أرض المصنع، بانخفض وصل لـ 913 جنيها دفعة واحدة، بعدما سجل من قبل 56 ألفا و345 جنيها للطن، ويضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبيل بيعه للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وشهد قطاع الحديد، انخفاضا في الأسعار بعد حالة من الاستقرار السعري؛ حيث تقدم بوابة الأسعار الحكومية تحديثا يوميا بأسعار الحديد لحث الشركات على الالتزام بتلك الأسعار وعدم الخروج عنها.

وتنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الاثنين 19-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك، وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

فيما بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

بلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم نحو 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.