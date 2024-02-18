ألف جنيه تراجعا في الحديد اليوم.. كم وصل سعر الطن؟

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 17- 2- 2024، انخفاضا كبيراً في عدد كبير من الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر حديد عز نحو 56346 جنيها للطن، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الأحد 17 فبراير 2024، بعد التراجع الكبير في أسعاره، والذي بلغ 1020 جنيها بالنسبة لسعر الحديد الاستثماري، بالإضافة إلى أسعار الأسمنت بالنسبة للمستهلك، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

شهد سعر طن حديد عز اليوم، انخفاضا كبيرا بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر الطن بنحو 511 جنيها، ليسجل السعر في المتوسط نحو 56346 جنيها للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر الطن بنحو 1020 جنيها، ليسجل السعر في المتوسط نحو 53955 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الأحد 17 فبراير 2024، استقراراً ملحوظا في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، ليسجل السعر في المتوسط 2356 جنيها للطن.