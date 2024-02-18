بأكثر من 900 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم

انخفاض كبير شهده سعر طن حديد عز في الأسواق اليوم، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء؛ إذ سجل سعر الطن 55 ألفًا و432 جنيهًا كتسليم أرض المصنع، منخفضا بواقع 913 جنيها دفعة واحدة، بعدما كان 56 ألفا و345 جنيها للطن، فيما يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وشهد قطاع الحديد، حالة من الانخفاض في الأسعار؛ إذ تقدم بوابة الأسعار الحكومية التحديث اليومي لأسعار الحديد من أجل حث الشركات على الالتزام بتلك الأسعار وعدم الخروج عن التسعيرة المقررة.

وتنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الأحد 18-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

بلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم نحو 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.