تراجع كبير في أسعار الحديد بالأسواق.. «الطن نزل 12 ألف جنيه في 18 يوم»

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت تراجعا منذ بداية فبراير الجاري، ليتراجع سعر الطن بنحو 10 آلاف جنيه خلال الأيام الماضية.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر طن الحديد كان قد وصل إلى مستويات ما بين 55 إلى 59 ألف جنيه للطن أرض المصنع، ومع تدخل الحكومة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، تراجعت أسعار الحديد في السوق بنحو 10 آلاف للطن، ليتراوح سعر الطن ما بين 48 - 49.920 ألف جنيه أرض المصنع، وما بين 51 -53 ألف جنيه للمستهلك.

تراجع جديد في سعر طن الحديد

وأشار إلى أنه مع بداية الأسبوع الحالي، شهدنا تراجع جديد من 1000 -2000 في الطن حسب سعر كل مصنع، ليتراوح سعر الطن الحديد الاستثماري 50 ألف ، وسعر طن حديد عز 51 - 53 ألف جنيه لسعر المستهلك، وأرجع ذلك إلى تراجع الطلب على الحديد خلال الفترة الماضية.

إجمالي التراجعات نحو 12 ألف جنيه

وبعد التراجعات الأخيرة في أسعار الحديد، يكون إجمالي قيمة التراجعات نحو 12 ألف جنيه منذ بداية فبراير 2024، موضحا أن التراجع الذي يشهده سوق الحديد الآن، من المتوقع أن يقابله استقرار في أسعار الشقق السكنية.