رفعت رشاد: التأمين الصحي الشامل منظومة رائعة لصحة المواطن

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل رائعة وبدأت في بورسعيد ومحافظات القناة وتمتد إلى باقي المحافظات، موضحًا أنه بعد اكتمال هذه المنظومة سيكون هناك شكل آخر للخدمة الطبية والصحية والتي تقدم للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

التأمين الصحي الشامل سيكون له مردود كبير

وشدد «رشاد»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، على أن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية والعامة والخاصة كمنظومة متكاملة تعمل بشكل كبير لخدمة صحة المواطن المصري، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل سيكون له مردود كبير على صحة المواطن المصري.

إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين

وأوضح أن الجراحات التي أجريت في كل المجالات والتخصصات الطبية أنقذت حياة الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى رعاية الأطفال الصغار وعلاج السمع والكلام والتقزم، أدى إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تستفيد من هذه الخدمة وتحسنت صحتهم وتحولت الحياة بالنسبة لهم أمر أفضل.