أماكن ومواعيد انقطاع المياه في مدينة شبين الكوم غدا.. 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انقطاع المياه في مدينة شبين الكوم وضواحيها بمدينة شبين الكوم، غداً الاثنين، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهراً، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

انقطاع المياه في مدينة شبين الكوم

وأشارت شركة المياه، إلى انقطاع المياه في أماكن من مدينة شبين الكوم، وهي قرى «كفر المصيلحة - ميت خاقان - طنبدي - كفر طنبدي - شنوان»، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

أماكن قطع المياه اليوم

وأكدت الشركة قطع المياه في عدة قرى تابعة لمركز شبين الكوم، اليوم الأحد، وهي «خاتي - البتانون - اصطباري - الماي - زوير»، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وذلك لمدة 4 ساعات، على أن تعود الخدمة الساعة 2 مساء.