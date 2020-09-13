9 ملايين و688 ألف جنيه لتنمية 1384 من المشاريع الصغيرة بالبحيرة

صرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إن الجمعية ساهمت خلال الفترة الماضية وحتى الآن في تنمية المشاريع الصغيرة لـ 1384 مستفيدا، بإجمالي مبلغ 9 ملايين و688 ألف جنيه، بواقع 7000 جنيه لكل حالة.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر الجاري تم تنمية المشاريع الصغيرة لـ 24 مستفيدا، بمبلغ 168 ألف جنيه، بواقع 7 آلاف جنيه لكل مستفيد.

ووجه اللواء المحافظ بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجا بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على كل الأعمال والجهود التي تتم.