محافظة المنيا تعلن عن 4 مناقصات تشمل إنشاء مبنى مرور ووحدة مطافي وتطوير طريق

أعلنت محافظة المنيا، طرح 4 مناقصات عامة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في المحافظة، تشمل إنشاء مبنى مرور جديد، ووحدة مطافي، وتطوير طريق مصر أسوان الزراعي.

وأعلنت المحافظة، إجراء المناقصة العامة رقم 10 بجلسة الساعة 12 ظهر الثلاثاء 27 فبراير الجاري، لشراء أثاث مبنى الحماية المدنية بمدينة المنيا، ونقاط الإطفاء التابعة لها، مشيرة إلى أن مبلغ التأمين الابتدائي 13600 جنيه، بينما ثمن كراسة الشروط 351 جنيهًا.

إنشاء مبنى للحماية المدنية

كما أعلنت محافظة المنيا، عن إجراء المناقصة العامة رقم 9 بجلسة الساعة الواحدة ظهر الاثنين الموافق 26 فبراير، لعملية إحلال وإنشاء مبنى حي وسط للحماية المدنية بالمنيا، مشيرة إلى أنّ مبلغ التأمين الابتدائي 370000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 693 جنيهًا.

كما أعلنت المحافظة، إجراء المناقصة العامة الثالثة بجلسة الساعة 12 ظهر الاثنين الموافق 26 فبراير، لعملية تطوير طريق مصر أسوان الزراعي بداية من كوبري الإخصاص جنوبًا حتى نقطة المرور شمالًا بطول 1500 متر، مشيرة إلى أنّ مبلغ التأمين الابتدائي 423000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 807 جنيهات.

إنشاء مبنى مرور مطاي

كما أعلنت محافظة المنيا، إجراء المناقصة العامة رقم 7 بجلسة الساعة 11 ظهر الاثنين الموافق 26 فبراير الجاري، لعملية إنشاء مبنى مرور مطاي، مشيرة إلى أنّ مبلغ التأمين الابتدائي 400000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 693 جنيهًا.