الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل عددا من الطلاب تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة

إستقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة عدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

التواصل مع كافة فئات المجتمع

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء و الإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.