توزيع السكان في محافظة المنيا.. مركز سمالوط الأكثر كثافة

كشفت إحصائية رسمية وفق آخر تحديث للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان محافظة المنيا 2024 قد بلغ 6 ملايين و337 ألف نسمة، مٌتجاوزًا بذلك عدد سكان دولة لبنان الذي سجل 5,425,544 نسمة حتى نهاية عام 2023.

وقال مسؤول بالمجلس القومي للسكان في المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مركز سمالوط هو أعلى كثافة سكانية في محافظة المنيا، يليه مركز ملوي في الجنوب، بينما يأتي مركز العدوة في أقصي شمال غرب أقل كثافة سكانية في محافظة المنيا.

تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ويعمل المجلس الإقليمي للسكان في المنيا على مواجهة التحديات السكانية من خلال محاور أساسية تشمل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، ووعي الشباب والمراهقين.

وتتعاون جهات مختلفة مثل المجلس القومي للمرأة، ومديرية الصحة، وفرع هيئة محو الأمية، ووحدة السكان بالمحافظة في التصدي للقضية السكانية.

تفعيل دور الرائدات الريفيات

ويشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في جميع اجتماعات المجلس القومي للسكان على أهمية تفعيل دور الرائدات الريفيات في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

واحتلت المنيا المركز السادس على مستوى الجمهورية، والأول بالصعيد في تعداد السكان عام 2022، بإجمالي 6 ملايين و134 ألفا و396 نسمة، وتستعدي هذه الإحصائية تكثيف الجهود لمواجهة تحدياتها، ويظهر هنا أهمية التعاون بين مختلف الجهات لمعالجة هذه القضية، من خلال برامج وندوات توعوية، تُسلّط الضوء على أهمية دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

وتضم محافظة المنيا 9 مراكز إدارية و63 وحدة محلية، وتبلغ مساحتها 32279 كم مربع، وعاصمتها مدينة المنيا، والتوزيع السكاني وفق آخر تحديث كان في مطلع 2024 الذكور حوالي 3 ملايين و263 ألف، والإناث حوالي 3 ملايين و74 ألف.