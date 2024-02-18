تنفيذ حملة «هنوصلك» في المنيا لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ حملة «هنوصلك» في محافظة المنيا؛ لتقديم مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية؛ لذوي الاحتياجات الخاصة.

حملة «هنوصلك» في محافظة المنيا

وانطلقت حملة «هنوصلك» في محافظة المنيا، ويشارك في الحملة مكتب تأهيل بندر المنيا ومكتب تأهيل سمالوط، إذ جرى تسجيل 44 حالة على منظومة الخدمات خلال الحملة، واستخراج بطاقة واحدة وجاري طباعة بطاقتين، وبلغ إجمالي المشاركين في الحملة 46 حالة، وذلك بحضور وليد محمد فتحي، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي ومديري مكتب سمالوط وبندر المنيا.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، في محافظة المنيا، إنّ الحملة ساعدت في تسهيل عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة المنيا، كما ساهمت الحملة في توعية ذوي الاحتياجات، الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي وقت سابق، صرّحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الحملة تهدف إلى توفير خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع أنحاء مصر، وأكّدت حرص الوزارة على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع.

وتستمر حملة «هنوصلك» في باقي محافظات مصر؛ لتقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ دعت وزارة التضامن الاجتماعي، جميع ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاستفادة من خدمات الحملة.