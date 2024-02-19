موعد طرح شقق مشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر.. تطل على الأهرامات

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه خلال أيام قليلة ستبدأ في طرح عدد 984 وحدة سكنية بمشروع «valley towers» في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك وفقًا لمصادر بالوزارة.

طرح الوحدات قريبًا

وسيجرى طرح الوحدات السكنية كمرحلة أولى أمام المواطنين والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

- المساحة 95 و100 متر كاملة التشطيب.

- موقع الوحدات التي سيجرى طرحها تطل على منطقة الأهرامات وقريبة من المتحف المصري.

- المتر في الوحدات السكنية يصل سعره لـ15 ألف جنيه وذلك دون نسبة التميز.

- مقدم الحجز تصل قيمته لـ150 ألف جنيه.

- خلال شهر من تاريخ الحجز يتم سداد قيمة الاستكمال والتي ستمثل نسبة 20%.

- يتم دفع الأقساط حسب رغبة الشخص المشتري والتي قد تصل من 4 أو 5 أو 7 سنوات.

وتسعى الدولة جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك خلال أيام سيتم طرح الوحدات السكنية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية.