رفعت رشاد: الإسكان الاجتماعي مشروع مهم واستفاد منه آلاف الشباب

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن الإسكان الاجتماعي مشروع مهم جدًا واستفاد منه مئات الآلاف من الشباب وحصلوا على شقق ووحدات سكنية مشطبة بالكامل بأسعار مناسبة لهم بحسب الدخل ومرتبهم.

مشروعات الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة في العدالة الاجتماعية

وأشار «رشاد»، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي أدت لانفراجة بالنسبة للشباب، موضحًا أن هذا خطوة مهمة في منظومة العدالة الاجتماعية، منوهًا بأن الشاب الذي يحصل على راتب منخفض يحصل على شقة برعاية الدولة ومن خلال مشروعات الدولة وهو أمر يحمد للدولة والرئيس.

فئة كبيرة من الشباب استفادت من الإسكان الاجتماعي

وشدد على أن فئة كبيرة من الشباب استفادت من هذا المشروع، موضحًا أن هناك مشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة وتعطي فرصة للشباب لافتتاح مشاريع وتمويل مناسب ليبدأ خطواته الأولى ويجد فرصة عمل بجانب ما تحاول الدولة توفيره من فرص عمل من خلال المشروعات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة.