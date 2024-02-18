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وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان محطة مياه 30 يونيو

كتب:

أيمن حمزة
02:36 م | الأحد 18 فبراير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومسؤولو الوزارة والمحافظة، محطة مياه 30 يونيو، بطاقة 4800 م3 يوميا لخدمة 8 آلاف نسمة، بحيي (مصنع اللبن - المتحف)، وجرى تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، نفذت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن 16 مشروعا لمياه الشرب في الوادي الجديد، بطاقة نحو 90 ألف م3 يوميا وبتكلفة أكثر من 235 مليون جنيه، و5 مشروعات للصرف الصحي، بطاقة 31 ألف م3 يوميا وبتكلفة أكثر من 330 مليون جنيه، وجار تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بجانب مشروعين لصرف صحي الحضر.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في الوادي الجديد، 25 منطقة ريفية، وتمثل مساحة تلك المناطق 42.4% من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ6 مناطق ريفية (4 مناطق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و2 من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي)، بما نسبته 10.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.