وزير الإسكان: مستمرون في دعم مسيرة التنمية والازدهار بالوادي الجديد

ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة في اجتماع بديوان عام محافظة الوادي الجديد في ختام زيارته لها، أثنى فيها على الجهود التي يبذلها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومسؤولو المحافظة لتطوير وتنمية المحافظة، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين.

توفير احتياجات سكان المحافظة

كما أكد «الجزار» استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادي الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى اللواء محمد الزملوط، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وشكره وجميع مسؤولي الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.