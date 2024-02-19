منة شلبي تبكي تأثرا بأغنية شيرين عبدالوهاب «على بالي» في حفل ليالي سعودية مصرية

لم تتمالك الفنانة منة شلبي دموعها عند سماعها أغنية «علي بالي» لشيرين عبد الوهاب خلال حفل «ليالي مصرية سعودية»، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبمجرد غناء شيرين عبد الرهاب أغنية «علي بالي»، انهمرت دموع منة شلبي داخل القاعة بحفل ليالي سعودية مصرية.

تألقت شيرين عبدالوهاب خلال أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه حيث غنت عدد من اغانيها الشهير والتي تفاعل معها الحضور من نجوم الفن.

وشهد الحفل، حضور عدد كبير من نجوم الفن كان ؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.