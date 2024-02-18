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منة شلبي: مصر والسعودية تدعمان بعضهما بشكل كبير

كتب:

طارق صقر
09:12 م | الأحد 18 فبراير 2024
الفنانة منه شلبي

الفنانة منه شلبي

قالت الفنانة منة شلبي، إن مصر والسعودية دولتان داعمتان لبعضهما البعض بشكل كبير، وهذه المحبة الكبيرة بين الشعوب ليست مسيسة على الإطلاق، وأن السعودية دائما داعمة للفن المصري، ودائما الفن المصري سباق في الوطن العربي.

وأضافت أثناء حضورها لحفل «ليالي سعودية مصرية» وخلال حديثها على قناة «الحياة»، أنها لن تكون متواجدة في أعمال درامية خلال شهر رمضان الكريم، وأنها تركز في هذه الفترة على الأفلام، وأنها تصور حاليا فيلما من بطولة الفنان أحمد عز وإخراج أحمد علاء بالإضافة للفنان محمود حميدة.

فيلم جديد من بطولة منه شلبي

وتابعت أنها أيضا ستقوم ببطولة أحد الأفلام من إخراج هبة يسري، وهي مخرجة جديدة وواعدة جدا، وسيشارك في البطولة الفنان أحمد داوود وجيهان شماشرجي وأحمد خالد صالح.  

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