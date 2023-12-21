تامر حبيب: مسلسل منة شلبي الجديد من النوع الموسيقي والغنائي

كشف السيناريست تامر حبيب تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد، الذي تبدأ تصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه قريبا.

وقال تامر حبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه انتهى من كتابة مسلسل جديد للفنانة منة شلبي، مكون من 10 حلقات، وينتمي للأعمال الميوزيكال.

وأضاف أن هادي الباجوري سيتولى إخراج العمل، ويبدأ تصوير المسلسل بعد شهر رمضان المقبل، وتنهي شركة الإنتاج خلال الفترة المقبلة جميع التعاقدات مع الفنانين.

وأشار إلى أنه كان سعيدا بكتابة العمل، لأنه يحب هذه النوعية من الأعمال، كما يقدم العمل تحت عنوان «المرأة العويلة».

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة منة شلبي لتقديم مسرحية جديدة، من تأليف السيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، وستقدم مجموعة أغنيات خلال أحداث العمل.