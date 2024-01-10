«معجونة فن».. مدحت العدل يكشف سر اختيار منة شلبي لبطولة مسرحيته الغنائية

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، إنه يعتبر مسرحية شارل شابلن أبرز أعماله التي يعتز ويفخر بها خلال عام 2023، مشيدا بفريق عمل المسرحية.

وأضاف «العدل» خلال حوار عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه يتم الإعداد لمسرحية غنائية سيتم عرضها العام الجاري 2024 تضم نفس فريق العمل الخاص بمسرحية شارل شابلن ونفس الفرقة الغنائية.

مسرحية ميوزيكال

وأوضح الدكتور مدحت العدل أن المسرحية الجديدة ستحمل اسم «ميوزيكال» وستكون من بطولة الفنانة منة شلبي، متابعا، أن نجاح المسرحية الأولى حفزه لتكرار التجربة التي استمتع بها.

مدحت العدل عن منة شلبي: معجونة فن

وأشار العدل، إلى أنه لم يستقر بعد على انضمام محمد فهيم للعمل، لكنه متحمس لانضمام منة شلبي كونها ممثلة حقيقية يمكنها أداء أي دور، «منة رأيي الشخصي من أعظم بنات جيلها، فنانة معجونة فن وتمثيل وبحبها طول عمري وهي متحمسة للتجربة».