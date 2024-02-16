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حسام حبيب يعود للغناء ويشوق جمهوره بأغنية «كدابة»

كتب:

أحمد شعراني
02:24 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
حسام حبيب

حسام حبيب

نشر المُطرب حسام حبيب برومو صغير لأغنيته الجديدة، المقرر طرحها قريبًا، والتي تحمل اسم «كدابة»، وهو عبارة عن مقطع من الموسيقى الخاصة بالأغنية بعيدًا عن الكلمات.

وعلق حبيب على الفيديو الذي نشره بكلمة «قربيًا»، فقط، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت وتوزيع أمين نبيل.

وتأتي هذه الأغنية لحسام حبيب بعد غياب طويل عن طرح الأغاني أو أية أعمال فنية، وكان آخر ألبوم تم طرحه في 2016، وهو ألبوم فارق كتير، وبعدها طرح منه أغنية على طريقة الفيديو كليب في بداية 2017، وهي أغنية «تعيشي معايا»، وهي الأغنية التي صورها في جزيرة إبيزا بأسبانيا.

وتردد مؤخرا داخل الوسط الفني عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد انفصال أشهر قليلة، وأكد مصدر مقرب لـ«الوطن» في تصريح سابق أن الثنائي بالفعل لديه نية للعودة ولكن لن يعلنوا في الوقت الحاضر.

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