مؤلف أغنية «كدابة» يكشف حقيقتها: لا علاقة لها بحياة حسام حبيب الشخصية

طرح الفنان حسام حبيب أغنيته الجديدة «كدابة» منذ دقائق قليلة على موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، وذلك بعد غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، إذ كانت آخر أغنية طرحها منذ 7 سنوات.

وبعد طرح حسام حبيب الأغنية، بدأ الجمهور يتداول أنباء تفيد بأنها تتعلق بحياته الشخصية، إذ جاءت بعض كلماتها كالتالي: «كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة.. بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل».

لمن يوجه حسام حبيب أغنية «كدابة»؟

تواصلت «الوطن» مع عمرو المصري، مؤلف الأغنية، للرد على الاتهامات التي وجهت للأغنية، فقال: «كل ما يتداول حول أن أغنية كدابة تتعلق بحياة حسام حبيب الشخصية غير صحيح تمامًا، لأننا نعمل على الأغنية منذ أكثر من سنة ونصف تقريبًا قبل حدوث المشاكل بينهم».

وجاءت أغنية «كدابة» من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.