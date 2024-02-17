بعد غياب 7 سنوات.. حسام حبيب يطرح أغنيته الجديدة «كدابة»

طرح المطرب حسام حبيب، أغنيته الجديدة بعنوان «كدابة» عبر صفحته على «إنستجرام»، والتي روّج لها الأيام الماضية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وكان حسام حبيب قد قام بحذف بوستر الأغنية بعد لحظات من نشرها، والتي أثارت الجدل.

عودة حسام حبيب للغناء بعد فترة غياب

وتعد أغنية «كدابة»، العودة الأولى لحسام حبيب بعد غياب طويل عن الغناء، إذ كان آخر ألبوم له بعنوان فارق كتير عام 2016، وتلاه بآخر في عام 2017.

وترددت فى الأيام الماضية العديد من الأنباء عن عودة المطرب حسام حبيب للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد إعلان انفصالهما بشكل رسمي الأيام الماضية.