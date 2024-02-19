سر شخصي تحمله أغنية كاظم الساهر الجديدة «لا ترحلوا».. ما علاقتها بأسرته؟

لم يعتاد الفنان العراقي كاظم الساهر التحدث عن حياته الشخصية، وكان يفضل دائما تقديم أغانيه بصوت عذب وإحساس يلامس القلوب، ولكن هذه المرة خرج القيصر ليروي تفاصيل ألبومه في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، الذي طرحه في عيد الحب، وحملت أغانيه قصصا شخصية من حياة الفنان كاظم الساهر.

قصة أغنية «لا ترحلوا»

ومن بين الذكريات الحزينة التي عبر عنها القيصر في ألبومه، جاءت أغنية «لا ترحلوا» التي كتبها الشاعر العراقي داوود الغنام، والتي تروي فترة العزل التي فرضها وباء فيروس «كورونا» في عام 2020، وكانت السبب في منع الفنان كاظم من الالتقاء بأسرته ممثلة في نجليه «سام» و«عمر» وحفيدتيه «سنا» و«آية»، فكان كل طرف منهما في دولة مختلفة ولم يتمكن أحدهم من السفر إلى الآخر، لذلك وجد «الساهر» في كلمات القصيدة ما لامس وجدانه وعبر عن حالة الشوق لغياب أحبته عنه وانتظاره لعودتهم، ليسأل نفسه في مطلعها: «إن ترحلوا ماذا سيبقى لي؟ ماذا سيبقى في زوايا المنزلِ؟» ليرتد إليه صوته مُجيبًا: «تبقى عباراتُ الأسف والصمت في كلِ الغرف».

تاريخ تعاون «الساهر» مع «الغنام»

حضر إبداع داوود الغنام في عدد من أغاني «الساهر»، مثل أغنية «خلاص اليوم» التي قدمها ضمن ألبومه «لا تزيديه لوعة» الصادر عام 2011، ومن قبلها أغاني: «علامك» و«أخيرا» التي قدمهما ضمن ألبوم «صدف» الصادر في 2008، إضافة إلى أغنية «شخص ثاني» التي شهدت بدايات «القيصر» من خلال ألبوم «غزال» الصادر عام 1989.