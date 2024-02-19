وائل فرج يشكر الفنانين الشباب بمسلسل «بين السطور»: «إن شاء الله تبقوا نجوم كبار»

وجّه المخرج وائل فرج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر للفنانين الشباب المشاركين في مسلسل «بين السطور» بعد إشادات الجمهور بهم.

ونشر وائل فرج صورا لهم وعلق عليها قائلا: يمكن لإن التترات من غير صور لأسماء الممثلين ففي بعض المواهب الجديدة تستاهل إن الناس تعرف أسمائهم: آية زيد في شخصية «هند سالم»، محمود فايز في شخصية «جمال عبدالكريم»، ليديا أيمن في شخصية «هدى بسيوني»، إسماعيل السخري في شخصية «محمود سليمان».

وأضاف «فرج»: «شكرًا ليكم يا شباب استمتعت بشغفكم وبالشغل معاكم وفخور جداً بيكم وإن شاء الله تبقوا نجوم كبار قريب أوي، شكرًا للكاستنج دايركتور مودي شاهين اللي تعبتوا جداً معايا لغاية ما استقرينا على اختيار المواهب دول من ضمن أعداد كبيرة جدًا من الممثلين».

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل «بين السطور» من اخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته بجانب صبا مبارك وأحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.