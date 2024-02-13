أحمد فهمي يحتفل بنجاح مسلسل «بين السطور» في «نجوم إف إم»

يحتفل الفنان أحمد فهمي، غداً، بنجاح مسلسل «بين السطور»، خلال ظهوره ضيفاً في برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، عبر إذاعة «نجوم إف إم» وقناة «نجوم TV»، مع المذيعة جيهان عبد الله.

ويكشف أحمد فهمي خلال اللقاء كواليس تصوير المسلسل للمرة الأولى، ويحكي عن أصعب المشاهد التي مرت عليه في العمل، كما يعلن خلال الحلقة كواليس أغانيه مع الفريق الغنائي الأشهر في مصر والوطن العربي «فريق واما»، ورحلة نجاح الفريق على مدار أكثر من 20 عاما.

مسلسل «بين السطور» مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب ودنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.