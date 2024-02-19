بالميراس يتعادل إيجابيا أمام كورينثيانز في قمة باوليستا

فقد بالميراس، نقطتين ثمينتين، بتعادله إيجابيا مع كورينثيانز بنتيجة 2-2، في قمة الجولة التاسعة من بطولة باوليستا أيه 1 التي استضافها ملعب أرينا باروري.

وفشل بالميراس في تصدر قمة البطولة، رغم خسارة سانتوس «19 نقطة»، أمام نوفوريزونتينو بنتيجة1-2، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب أوربانو كالديرا في الجولة ذاتها.

وارتفع رصيد بالميراس إلى النقطة 18، محتلا المركز الثاني بطولة باوليستا أيه 1 البرازيلية، فيما احتل كورينثيانز، المركز الـ11، برصيد 10 نقاط، في انتظار بقية نتائج الجولة.

إصابة جوستافو جوميز لاعب بالميراس

وشهدت مباراة قمة الجولة التاسعة من بطولة باوليستا أيه 1، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، إجراء بالميراس تبديل اضطراري بنزول كايكي نافيس مكان جوستافو جوميز بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، افتتح إندريك لاعب بالميراس، التسجيل في مرمى كورينثيانز من تسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية للحارس كاسيو راموس، على إثر أسيست من ماركوس روتشا.

É MAIS UM DO PALMEIRAS!

Flaco López aumentou para o Verdão contra o Corinthians no #SuperClássicoSicredi! #GolNovibet #publi pic.twitter.com/jzcFmeK7kD — Paulistão (@Paulistao) February 18, 2024

ومن رأسية من داخل منطقة الجزاء على إثر ضربة ركنية نفذها خواكين بيكريز من على يمين حارس مرمى كورينثيانز، سجل خوسيه لوبيز لاعب بالميراس، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

طرد حارس مرمى كورينثيانز.. ونفاد التغييرات

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ3 دقائق، أحرز يوري ألبرتو لاعب كورينثيانز، هدف تقليص النتيجة من تسديدة بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء على إثر أسيست من جوستافو سيلفا، لتسكن منتصف مرمى بالميراس.

وشهدت الدقيقة 90 من أحداث الشوط الثاني، طرد كاسيو راموس، حارس مرمى كورينثيانز، أثر تدخل عنيف مع روني لاعب بالميراس خارج منطقة الجزاء، فيما خرج الحارس مصابا.

وارتدى لوان تيكسيرا لاعب كورينثيانز، قميص الحارس كاسيو راموس في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، بسبب نفاد التغييرات الـ5 من الفريق، فيما شهدت الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إحرازرودريجو جارو لاعب كورينثيانز من من ركلة حرة بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى العليا لحارس مرمى بالميراس، لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2.