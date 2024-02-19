فرح الزاهد بعد زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال: «شكرا لكل من ساهم في بنائه»

شاركت الفنانة فرح الزاهد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وعلقت فرح الزاهد على الصور قائلة: شكرًا لكل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم في مصر وتجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الطبية لعلاج مرضى السرطان في العالم، مستشفى 57357 بتقدم جميع أنواع العلاج للأطفال بداية من العلاج النفسي للعلاج بالفنون، لتعيد الثقة في الطفل وتهتم بتأهيله ليخوض تجربة العلاج.

وتابعت: «حقيقي أنا شوفت سعادة وإحساس بالانتماء للمستشفى في عيون الأطفال رغم تعبهم عشان كده بشكر من قلبي كل دكتور، مشرف، ممرض ومتطوع على ضميركم الطيب الذي هو أفضل علاج للأطفال في زمن قل فيه الإنسانية».

واختتمت «فرح» قائلة: «ربي بك تطيب الخواطر ومن عندك تتحقق الأمنيات اللهم أشف كل مريض يتألم شفاءً عاجلاً وكن لهم سنداً وجابراً ومعيناً».