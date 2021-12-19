فرح الزاهد تكشف حقيقة خطبتها بعد نشرها صورة غامضة بصحبة شاب

تصدرت الفنانة الشابة فرح الزاهد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها صورة «غامضة» لها بصحبة شاب داخل أحد المطاعم، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع انستجرام، دون تعليق منها، مكتفية بالإشارة إلى اسم الشاب الذي يدعى عمر حسام.

فرح الزاهد عن صورتها مع صديقها: لو فيه خطوبة سأعلن فورًا

ولاقت صورة فرح الزاهد، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول كثيرون أنباء عن وجود قصة حب تجمعها مع الشاب الذى ظهر معها، وأن هناك مشروع خطوبة في القريب العاجل.

وتواصلت «الوطن» مع فرح الزاهد فأكدت بدورها أنها لم تكن تتوقع أن تحقق الصورة مثل هذا الانتشار، مضيفة: «مش فاهمة إيه اللي حصل، خصوصًا وأن الصورة عادية جدًا مع صديق لي».

وتابعت قائلة: «لو في خطوبة والله سيتم الإعلان عنها فورًا، ولكن مفيش أي حاجة رسمي عشان أقول اتخطبت، وكل بنت أكيد نفسها تحب ودي مش حاجة نتكسف منها عشان نخبيها».

نجاح مسلسل زي القمر

وحققت فرح الزاهد، خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا، من خلال مشاركتها في حكاية بينا اتفاق، من مسلسل زي القمر، والذي عُرض مؤخرًا على شاشة قناة cbc، وتجسيدها شخصية طالبة جامعية تساعد إحدى الفتيات اللاتي ينتمين للطبقات الفقيرة، من خلال محو أميتها ومواجهة مصاعب الحياة التي تعاني منها.

وكانت فرح الزاهد، قد تحدثت في حوار مع «الوطن» عن تفاصيل كثيرة تتعلق بدخولها مجال الفن أسوة بشقيقتها هنا الزاهد، وكيفية اختيار الأدوار التي تعرض عليها بتأني شديد دون الاهتمام بفكرة الانتشار على حساب جودة العمل والرسالة التي ستقدمها، بخلاف حديثها عن مرض الوسواس القهري الذي كانت تعاني منه في طفولتها وكيف أثر على حياتها.

وأشارت فرح الزاهد، إلى مواصفات فتى أحلامها، وكان من أهمها مراعاته للآخرين وأن يكون رحيمًا بهم دون استعلاء أو تكبر على أحد.