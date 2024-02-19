ركعتان في جوف الليل.. أفضل النوافل وأعظمها أجرا

من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أداء ركعتين في جوف الليل، إذ اتفق العلماء على أن لهما فضلا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، ويعد أداء صلاة النوافل من صفات عباد الرحمن المتقين العابدين المؤمنين، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي فضل ما جاء عن أداء ركعتين في جوف الليل وفضلهما وحكم المتكاسل عنها والغافل عن إقامتهما ولو مرة كل أسبوع.

ركعتان في جوف الليل عُرس كبير

وأداء ركعتين في جوف الليل يعد عُرسا كبيرا لا يدعى لهما إلا من عمل صالحاً، وأن على من يعينه ربه على قيام الليل أن يتوقف عن ارتكاب الذنوب، فإذا فعل معصية يبادر بالتوبة والاستغفار وأن يحسن رفقة الصالحين، بحسب ما قاله الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي خلال حلقة ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر شاشة dmc.

ركعتان في جوف الليل من أفضل النوافل وأعظمها أجرا

وأداء ركعتان في جوف الليل من أفضل النوافل وأعظمها أجرا، إذ ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».