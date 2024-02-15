ماذا تفعل لو شككت في عدد ركعات الصلاة؟.. خطوة واحدة تعوضك في الحال

قد يقع الكثير من الأشخاص في دائرة السهو خلال الصلاة، ربما يسهو ولا يعرف هل ركع عدد الركعات الصحيحة بكل صلاة، أو ربما يسهو عن قراءة التشهد في واحدة من الفروض، أويركع أكثر من عدد الركعات المفروضة، فكلاهما أمور قد تفسد صحة صلاتك.

ماذا تفعل إذ نسيت «ركعة» خلال الصلاة؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي الإليكتروني، بإن سجود السهو، هو الحل لتعويض الخلل الذي يحدث في الصلاة، لكنه قد يختلف وفقًا لحالة السهو أو النسيان أثناء الصلاة، لذا قد يتسائل الكثير عن كيفية أداء سجود السهو، وتحديدها.

ما هي سجود السهو؟

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو له موضعان اثنان كما حددها الفقهاء، وذلك إما في زيادة أو نقصان في الصلاة، أو عند الشك في عدد الركعات.

ماذا تفعل إذ شكيت في عدد الركعات؟

قد يشك المُصلي في الركعة التي يصليها هل هي الثالثة أم الرابعة؟، ووفي هذه الحالة، أوضح «شلبي» على المرء أن يبني على العدد الأقل، ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل التسليم.

ماذا تفعل حالة زيادة ركن في الصلاة؟

بينما في حالة زيادة ركن في الصلاة، أمثال القيام أو زيادة ركعة في الصلاة بالسهو فليعد مرة أخرى عند تذكره إلى قراءة التشهد ويسجد للسهو قبل السلام

ماذا تفعل حال نسيان التشهد؟

وعند نسيان التشهد الأول بعد الركعة الثانية، والقيام إلى الركعة الثالثة في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهنا يعد نقصان للصلاة، فعلى المرء ألا يعود للتشهد مرة أخرى ولكن يكمل ويسجد في نهاية الصلاة قبل السلام، وإذا ترك المرء أيضًا دعاء القنوت وقت الفجر فليسجد للسهو.

كيفية سجود السهو

أوضحت دار الإفتاء أنه عند سجود السهو، فيقول المرء: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبوداود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها.

الجدير بالذكر إن دار الإفتاء، أوضحته إنه في حالة نسيان قراءة التسابيح في السجود أو الدعاء بعد القيام من الركوع أو السجود فهذه جميعها لا تحتاج لسجود السهو، كما إنه حال نسيان السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أو الدعاء بين السجدتين، فهنا لا يسجد أيضا للسهو.