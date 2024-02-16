دعاء أول جمعة من شعبان 2024.. ردده قبل الصلاة

يعد دعاء أول جمعة من شعبان 2024 من الأدعية التي يبحث عنها المسلمون خاصة أن يوم الجمعة هو يوم البركات وحرص الكثيرين على التقرب إلى الله وقراءة القرآن والإكثار من فعل الخير والعمل الصالح.

دعاء أول جمعة من شعبان 2024

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، حول دعاء أول جمعة من شعبان 2024، إنه روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

دعاء الجمعة الأولى من شعبان

وبخصوص دعاء الجمعة الأولى من شعبان، أوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا خلال تصريحاته لـ«الوطن» أنه يجوز للمسلم أن يردد الأدعية التالية:

- اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته.

- اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

- اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فِراق غالٍ ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنّا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين.

- اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.