إنتر ميامي بقيادة ميسي يستهل مشواره في الدوري الأمريكي بلقاء سالت ليك

يستعد إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني، لويس سواريز، لخوض منافسات الموسم الجديد في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، التي تنطلق، فجر الخميس المقبل.

ويستهل إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، مشواره في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بلقاء ريال سالت ليك على ملعب درايف بينك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الخميس المقبل.

وكان إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، أنهى استعداداته للموسم الكروي الجديد بالولايات المتتحدة، بتعادل إيجابي مع فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، فريق طفولة البرغوث الأرجنتيني، بنتيجة 1-1 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب درايف بينك بفلوريدا الأمريكية.

وأحرز الهايتي شانيدير بورجلين، لاعب إنترميامي الأمريكي، هدف فريقه في مرمى نيولز أولد بويز، في الدقيقة 64، فيما تعادل للضيوف فرانكو دياز، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 7 دقائق.

وفي المقابل، تعادل ريال سالت ليك، في آخر تجاربه الودية مع نادي تورونتو الكندي إيجابيا بنتيجة 1-1 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب تي بي سي الأمريكي.