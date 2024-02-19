«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة والجيزة خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط أمطار اليوم، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح في عدد من المحافظات.

أمطار على القاهرة والجيزة

وأضافت الهيئة في تقرير تفصيلي، أن هناك تكاثرًا للسحب المتوسطة والمنخفضة اليوم على السواحل الشمالية يصاحبها أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة، تمتد لتشمل شمال الوجه البحري حيث تشمل محافظات: «مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية- الشرقية» بنسبة تصل لـ40%، ومع تقدم ساعات النهار تمتد الأمطار خفيفة الى مناطق متفرقة من محافظات: «القاهرة - الجيزة- المنوفية- الغربية» بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

نشاط للرياح

وتتعرض محافظات ومدن الجمهورية إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية بين معتدلة ونشطة، كما تعمل على إثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمفتوحة والمدن الجديدة، وذلك بسرعات تتراوح بين 32 لـ38 كيلومترا في الساعة خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، وشمال سيناء وجبال البحر الأحمر، وصولًا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.