حالة الطقس اليوم.. أمطار تضرب 13 محافظة بالتزامن مع «نوة الشمس الصغرى»

أعلنت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، متوقعة أن تتأثر البلاد بظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانًا، مع فرص سقوط الأمطار، وتكون متوسطة إلى خفيفة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم، سقوط أمطار في 13 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية» وتكون نسبة تصل إلى 30%، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى، حسبما أوردت الأرصاد الجوية.

نشاط رياح مثيرة للرمال

وبلغت أقصى سرعة الرياح في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسجلت 38 كيلومترًا في الساعة، فيما سجلت 30 كيلومترًا في الساعة، في محافظات جنوب الصعيد، وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، سجلت 32 كيلومترًا في الساعة.

وتشير التوقعات إلى أنّ المحافظات تشهد طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتعرضت العديد من المحافظات أمس، إلى فرص سقوط أمطار خفيفة مع نشاط للرياح، كما رفعت الأجهزة المعنية في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، درجة الاستعداد لرفع تراكمات مياه الأمطار.