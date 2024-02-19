بشرى سارة.. فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال أيام والسماح بالتقسيط على 5 سنوات

كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن موعد بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع الاستعداد لإطلاق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسميًا لبدء العمل بالقانون، وتزامنًا مع اقتراب مهلة المدة القانونية لإعدادها من الانتهاء، إذ أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون في 18 ديسمبر الماضي، وبعدها بيوم جرى نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به بعد نشره بيوم.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ بدء التقديم على التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد يوم 22 فبراير مباشرة، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية في 22 فبراير، مؤكدًا أنَّ القانون قدم عددًا من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين للتقديم بطلبات التصالح.

وكانت المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء قد حددت أنَّ مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من بدء العمل به، إذ جاء القانون بعدد من التسهيلات والامتيازات التي تسهل على المواطنين إجراء التصالح تضمنت ما يلي:

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

- خصم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.

- الحصول على عائد 7% في حالة سداد الأقساط خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات.

- تحديد 50 جنيهًا لسعر للمتر في قانون التصالح ويصل إلى 2500 جنيه وفق لما حددته اللجان في قانون رقم 17 لعام 2019.

- تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات للفوائد.

- تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر.

حالات لا يسمح بالتصالح عليها

وشملت المباني التي لا يسمح بالتصالح عليها ما يلي:

- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.

- المباني التي تحاذي نهر النيل.

- المباني التي تحوي معالم أثرية.

- الجراجات غير المغطاة للبناء.