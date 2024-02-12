وكيل «إسكان النواب»: التصالح في مخالفات البناء القريب من الحيز العمراني قريبا

أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضوابط التصالح في مخالفات المباني القريبة من الحيز العمراني.

موعد التصالح في مخالفات البناء القريب من العمران

ولفت «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إلى أن المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها قريبا، ووزارة الزراعة هي التي ستحدد الأحوزة الجديدة وتسليمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه سيتم التصالح في المباني القريبة من الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر الماضي.

إنهاء بنود اللائحة المرنة

واختتم بأنه قبل شهر رمضان ستكون اللائحة التنفيذية موزعة على الإدارات والوحدات المحلية، ووزارة الإسكان قامت بمجهود كبير خلال شهر يناير الماضي لإنهاء بنود اللائحة المرنة؛ لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح.