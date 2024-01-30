«محلية النواب» توصي بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب بالبحر الأحمر من التراخيص الجديدة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في عام 2008، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال إجراءات تخصيص مساحة 80 فدانا لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2018.

وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وقيادات المحافظة.

عدم استلام أراضي الشباب بمدينة الغردقة

واستعرض النائب سيد قاسم، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم استلام أراضي الشباب بمدينة الغردقة ورأس غارب منذ عام 2008، مطالبا بتسليم 9794 عقدا جرى التوريد لها واعتمادها وتسليمها للمواطنين، واستكمال إجراءات التعاقد لـ 1174 حالة تم توريد الدفعات المقدمة لها، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ410 حالات، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ 1123 حالة.

سرعة استخراج رخصة بناء موحدة

وطالب النائب أيضا بضرورة سرعة استخراج رخصة بناء موحدة لكافة أراضي الشباب ووضع نموذج هندسي موحد لها بمدينة الغردقة ورأس غارب يتوافق مع التخطيط العمراني للدولة وخطتها في القضاء على العشوائيات وتسليم الأراضي المتعاقد عليها لأصحابها على أن يتم احتساب مدة تنفيذ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استصدار رخصة البناء، واستصدار رخصة البناء بعيدا عن منظومة التراخيص الجديدة التي فيها الكثير من المعوقات.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتنمية المحلية والمالية ومحافظة البحر الأحمر تجتمع بمقر وزارة العدل لفحص الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن 1174 حالة بالغردقة تم توريد الدفعات المقدمة لها ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد والوقوف على أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها لاعتماد السعر السابق تحديده عند الطرح واستحضار الحالات المماثلة بالمحافظات الأخرى وإعادة العرض على اللجنة مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام محافظة البحر الأحمر بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب من منظومة التراخيص الجديدة ورفعها للأمانة الفنية للتخطيط العمراني.