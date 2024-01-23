حزب الشعب الجمهوري: الأولوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية

قال الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب «الشعب الجمهوري»، إن الحزب كان حريصا منذ بداية الحوار الوطني على المشاركة الإيجابية في كل جوانبه، مشيرًا إلى أنه جرى طرح موضوعات عدة وحرص الحزب على المشاركة في كل الجوانب.

أكد خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التوصيات والمخرجات أهم ما صدر عن الحوار الوطني، لافتًا إلى أن كلمة السر الحقيقية من الحوار الوطني هي النتائج وما سيحدث بعد الحصول على المخرجات من الحوار الوطني، وما آليات التنفيذ التي ستتم تجاه المخرجات وكيفية رصدها.

أوضح أنه يجب وجود برنامج زمني واضح المعالم فيما يتعلق بالآليات وكيفية تنفيذها، وتحديد أولويات للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تختلف الأولويات عند البعض بالنسبة للحوار الوطني، ولكن يرى الكثير الآن أن الأولوية في الأساس اقتصادية.

واستكمل: «أنه يجب تحديد الآليات: سواء آلية الرصد، المتابعة، التقييم، البرنامج الزمني، كما لا يجب أن تكون الفكرة تقتصر فقط على المخرجات والتوصيات».