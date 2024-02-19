«القومي لحقوق الإنسان» ينظم لقاءات لطلاب الجامعات حول الحقوق الإنجابية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءا تشاوريا مع وفد طلابي من جامعة الجيزة الجديدة حول رؤيتهم لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية، وقدم الطلاب عرضا عن نشاط الجمعية الطلابية الطبية بالجامعة، التي تقوم بتنظيم حملات للتوعية ونشر الوعي بالحقوق الصحية وتعمل على رفع وعي الطلاب بحقوق الطبيب والمريض، وتسعى لدعم قدرات الطلاب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقوم بالتواصل والتعاون مع جامعات دولية ومنظمات مجتمع مدني.

حماية حقوق المريض والطبيب

وتنقسم الجمعية في عملها إلى عدة لجان متخصصة، وتنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات وتبادل الأدوار بشكل ديمقراطي، وتخصص الجامعة ميزانية لدعم نشاط الجمعية، للحفاظ على استدامة العمل.

دار نقاش موسع بشأن التحديات الثقافية التي تواجه حقوق الإنسان، وتعوق التمتع بالحقوق، وضرورة تعديل بعض المواد القانونية لحماية حقوق المريض والطبيب، ومنها العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية لحماية حقوق المواطن وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

وتمت الإشادة بإدارة جامعة الجيزة الجديدة وقدرتها على تمكين الطلاب ورفع وعيهم، الأمر الذي يوضح الجهد الذي يدعم تكوين الطالب وتمكينه علميا واجتماعيا وتأهيليه للانخراط في سوق العمل عقب التخرج بذهن منفتح ومهارات حياتية إيجابية.

تعزيز الحقوق الإنجابية

جاء هذا ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لبنود البروتوكول الموقع بين المجلس وجامعة الجيزة الجديدة

وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعا تنسيقيا مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الاثنين الماضي، لتنسيق العمل فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الإنجابية وتنفيذ التزامات مصر الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية.