مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان: لولا مصر ما دخلت المساعدات لقطاع غزة

شكرت المسؤولة الأممية الأمريكية من أصل فلسطيني ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، مصر بسبب مساعداتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع الكارثي في غزة

وأوضحت بكر، أنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع في غزة والفقدان الكامل للإنسانية، مؤكدة أن ما يمر به قطاع غزة وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية بالآونة الأخيرة.

وقالت ليلى بكر: «نشكر مصر على انفتاحها ومساعدتها ومساندتها لهذا الموقف، لولا مصر، ما كان هناك أي باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات».

وأشارت إلى أن مستوى الأزمة وعدد المواطنين الذين يحتاجون للمساعدات فاق إمكانية أي دولة وحتى الأمم المتحدة، حتى لو كانت هناك إمكانية لوصول كافة الموارد، مؤكدة أنهم يبذلوا جهودا كبيرة في لحظات صعبة من أجل إنقاذ حياة 2.2 مليون شخص، وتقديم ما يحتاجه الناس من الحد الأدنى من المساعدات بما فيها المياه والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء.

وشددت على أن الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال تلك المساعدات، بل إعادة بناء غزة ومساعدة أهلها على البقاء في بيوتهم بأمان ودون أي خوف.