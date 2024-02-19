وزير الري يناقش تعزيز التعاون مع إفريقيا ودول حوض النيل

عقد الدكتور هان سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل بشكل خاص، في مجال تحسين وتطوير الري.

التنسيق بين أجهزة وزارة الري وبرنامج الغذاء العالمي

وخلال الاجتماع جرى استعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية وبرنامج الغذاء العالمي، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التي تمتلكها فى مجالات تطوير الري لنقلها للدول الإفريقية.

ومن المقرر عقد اجتماع لاحق مع مسؤولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الأفريقية، لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الأفريقية.

تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية

وأضاف أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه، إذ تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الري الحديث بالأراضى الزراعية والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه، بالإضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول.

وأكد قيام الوزارة بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN والذي قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe، لضمان استفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.