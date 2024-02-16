كرم جبر: الرئيس السيسي استطاع تطبيق العدالة التصالحية وأنقذ مصر من بحر دماء

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إنهاء الخصومات الموجودة بين أفراد المجتمع من خلال تطبيق مفهوم العدالة التصالحية، وأن الرئيس أنقذ مصر من أن تعوم على بحر من الدماء لعدم انصياعه وراء بعض المطالبات بمحاكمات شعبية أو أشياء من هذا القبيل.

وأضاف « جبر » خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «CBC» أن بتطبيق العدالة التصالحية تم لم شمل المجتمع، دون الدخول في هذا النفق المظلم.

نظام الحكم في مصر حكيم ورشيد

وأشار إلى أن نظام الحكم في مصر حكيم ورشيد ولم شمل المصريين، ويدعو دائما لاتحاد الصف المصري، موضحا أن الاصطفاف لن يحدث إذا كانت الدولة تأخذ إجراءات انتقامية وأن هذا ليس من سياسات الدولة المصرية.

زيارة أردوغان ستساهم في تأمين الحدود الغربية

وأكد من خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستساهم في تأمين الحدود الغربية من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مضيفا أن مصر كانت دائما وأبدا مع وحدة الأراضي الليبية، وأن حدوث الانتخابات الليبية ووجود حكومة تحكم سائر الأراضي الليبية سينعكس على مصر إيجابيا على كافة المستويات الأمني والاقتصادي وخلافه.