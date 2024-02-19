90 ثانية مرعبة.. تسجيل صوتي جديد للطفلة هند رجب قبل استشهادها في غزة

بعد مرور أسبوع على رحيل الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي هز صراخها العالم، أثناء استغاثتها وعائلتها من التعرض للقصف الإسرائيلي، جنوب غربي مدينة غزة، ورحيلها في مشهد أليم، عادت صرخاتها لتُبث من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أظهر آخر لحظات الطفلة قبل الاستشهاد.

تسجيل صوتي جديد للطفلة هند رجب

سمع صوت هند رجب، عبر تسجيل صوتي جديد، نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كانت تحاول خلاله إحدى العاملات أو المتطوعات في الجمعية، تهدئة الطفلة، إذ طالبتها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

تفاصيل العثور على جثمان هند رجب

بالفعل بدأت في تلقينها آيات سورة الفاتحة، لكن لم تمر دقائق، حتى سيطر صوت صراخها المؤثر على التسجيل، وهي تناشد لإنقاذها من حصار دبابات الجيش الإسرائيلي لسيارة أسرتها بعدما استشهد أفرادها جميعا بداخلها، قبل أن تلقى الشهادة، وتفقد الاتصال مع الهلال الأحمر الذي حاول الوصول لها من أجل إنقاذها.

أثار التسجيل موجة من الغضب والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن تأثرهم الشديد بصوت هند، وصراخها الذي هزّ العالم، واعتبره البعض بمثابة شهادة حية على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة لوقف جرائمه بحق المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة.

بعد 12 يومًا من محاصرة السيارة التي اختبأت بها هند وعدد من أفراد أسرتها، عثر على جثة الطفلة، صاحبة الصوت الأكثر تأثيرًا، و5 من أفراد عائلتها في منطقة تل الهوى، مع وجود جثث المسعفين للذين حاولوا إنقاذها، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.