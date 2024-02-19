خبير سياسي: مصر عملت على مسارات مختلفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن أهمية تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية تمثل محطة جديدة أو محطة إضافية تعمل من خلالها الدولة المصرية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية.

محاولة الخروج بموقف قانوني قوي من محكمة العدل الدولية

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية عملت على مسارات مختلفة لإنهاء هذا العدوان، موضحا أنّ أهمية المرافعة المصرية داخل محكمة العدل الدولية، جاءت لتؤسس موقف دولي أو محاولة الخروج بموقف قانوني قوي من محكمة العدل الدولية لإنهاء كل الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين.

وتابع أن الموقف المصري سيدعم عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعدم شرعية الممارسات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين أو قتلهم وتدمير أراضيهم.

مصر تمتلك الخبرة القانوية والدبلوماسية الضخمة

وأكد فايز أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتعامل مع القضية الفلسطينية ككجزء من المسؤولية التاريخية المصرية الأصيلة اتجاه الفلسطينيين، لافتا إلى أنه لا توجد دولة تقوم بهذا الدور ولكن يوجد خصوصية للدولة المصرية في هذا الإطار لعدة أسباب، منها أن مصر شاهده على الممارسات الإسرائيلية منذ بدأ الاحتلال فهي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، إذ أنها انخرطت في كل محطات وجولات الدفاع عن القضية الفلسطينية، إلى جانب امتلاكها الخبرة القانونية والدبلوماسية الضخمة في التعامل والدفاع.