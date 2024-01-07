كيف تكسر شهادة الادخار القديمة إلكترونيا لشراء الجديدة بعائد 27%؟.. 7 خطوات سهلة

يرغب بعض المواطنين في معرفة كيفية كسر الشهادات القديمة لشراء شهادتي الادخار الجديدة 23.5 و27%، والذي طرحها بنكي الأهلي المصري ومصر، حتى يتمكنوا من الحصول على مبالغ أكبر.

ويمكن كسر الشهادات عن طريق تطبيق البنك الأهلي أو بنك مصر الخاص بالهاتف المحمول أو الإنترنت البنكي، عن طريق الآتي:

كيف تكسر شهادتك القديمة؟

- تحميل التطبيق على الهاتف.

- تسجيل بيانات العميل أو الدخول على صفحة البنك الخاص بالمستخدم والعمل على اختيار خدمة الإنترنت البنكي.

- الضغط على تعديل شهادات من الصفحة الرئيسية في التطبيق.

- تحديد الشهادة التي يريد العميل كسرها، وبعد ذلك اختيار متابعة.

- سيظهر للعميل جميع المعلومات الخاصة بكسر الشهادة القديمة وكذلك الغرامة بسبب عدم انتهائها.

- الضغط على تأكيد كسر الشهادة.

- سيصل للعميل رسالة من البنك تفيد بأن تم تأكيد كسر الشهادة، ويجب العلم إذا فشلت العميلة سيخبر البنك صاحبها أيضًا خلال رسالة.

تحذير من كسر الشهادة في حالة واحدة

ونصح وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، العملاء بعدم كسر الشهادة في حال كانت تقترب من الاستحقاق، كون الخسارة ستكون كبيرة، ولكن إذا كانت بعد 6 أشهر يمكن فعل هذا بسبب الخسارة المحدودة لكسر الشهادة.

وكان بنكي الأهلي ومصر طرحا شهادات جديدة يوم الخميس الماضي بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال مدة العام ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.