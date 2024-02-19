سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 19-2-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-2-2024، حيث سجل في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19-2-2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصرسعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.