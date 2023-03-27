سعر الدولار اليوم «الأرخص» في البنك الأهلي المصري.. وتوقعات بمزيد من التراجع

حافظ سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المصرية - على استقراره، وسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي

في تقرير شهري صدر اليوم، أوضح البنك المركزي المصري، أنّ أغلب العملات الرئيسية للأسواق الناشئة تراجعت أمام سعر الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 4 شهور، إثر تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ومواصلة رفع أسعار الفائدة.

ويقع سعر الدولار اليوم الاثنين 27-3-2023 في البنوك المصرية، بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الدولار اليوم للبيع ما بين 30.85 جنيه و30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كان سعر الدولار اليوم الاثنين الأقل شراءً في البنوك المصرية، من نصيب البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى بنك التنمية الصناعية بواقع 30.75 جنيه، في حين جاء السعر الأعلى شراءً من نصيب مصرف أبوظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه، وميد بنك بسعر 30.88 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

تراوح سعر الدولار اليوم للبيع بين 30.85 جنيه و30.95 جنيه، وكان السعر الأقل من نصيب البنوك الحكومية الثلاث: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، في حين جاء السعر الأعلى بيعاً للدولار في بقية البنوك المصرية الأخرى.

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وفي تقرير قبل أيام لوكالة فيتش سوليشنز، كان سعر الدولار المتوقع بنهاية العام الجاري أمام الجنيه المصري عند مستوى 30 جنيها، ما يعني التراجع مقارنة بالمستويات الحالية التي يقترب فيها سعر الدولار من 31 جنيها.