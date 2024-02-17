سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024، مسجلا قيمه الـ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ذلك في البنك المركزي المصري، وفقا لما أفادت به المنصات الرسمية للبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024، والتي جائت كالتالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 17-2-2024 في البنك المركزي مبلغ الـ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري، اليوم السبت 17-2-2024 ما قيمته 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر، اليوم السبت، مبلغ الـ30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية في بداية تعاملات اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.